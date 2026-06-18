TÜGVA'nın "Yaz Okulu" tanıtım toplantısı Bodrum'da gerçekleştirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muğla İl Temsilciliğince düzenlenen "Yaz Okulu" projesinin tanıtım programı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.



Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, "Renklensin Yaz Okulumuz" mottosuyla hazırlanan alan gezisiyle başladı.



İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaz okuluna ilişkin hazırlanan tanıtım filmi izlendi.



Programda gençlerin yer aldığı dans ve halk oyunları gösterileri de sunuldu.



Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, sergileri gezdiklerini, gençlerin ve çocukların birbirinden güzel, inanılmaz derecede yaratıcı sanat eserleri sergilediklerini söyledi.



Tüm okulları, müdürleri, öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Vali Akbıyık, şöyle konuştu:



"TÜGVA'nın yaz okulları lansman törenini Muğla'da, Bodrum'da gerçekleştiriyor olması bizler için çok önemli. TÜGVA gerçekten gençlerimizin ve çocuklarımızın yetişmesine, düzenlediği etkinliklerle çok önemli katkılar sağlıyor. Biz de bildiğiniz gibi 2026'yı 'Gençlik Yılı' ilan ettik. 'Gençliğin enerjisi, Muğla'nın, Bodrum'un ve Türkiye'nin gücü' diyoruz. Bu çerçevede yüzlerce etkinliğimiz bulunuyor. TÜGVA'nın ya da diğer sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yaz okulları gibi, öğrencilerimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi maddi ve manevi yönden besleyen etkinlikleri çok önemsiyoruz. Elimizden geldiği ölçüde bu kuruluşlarla birlikte çalışmaya gayret ediyoruz."



TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise Bodrum ve Muğla genelinde düzenlenecek yaz okullarında yaklaşık 6 bin öğrenciyi ağırlamayı planladıklarını dile getirdi.



Beşinci, "Bu kapsamda çok farklı, çok çeşitli ve çok yönlü etkinliklere hep birlikte imza atacağız. Spor yapacağız, kitap okuyacağız, yarışmalara katılacağız. Birçok etkinliği hep birlikte gerçekleştireceğiz ama en önemlisi, kardeşliği iliklerimize kadar hissedeceğiz." diye konuştu.



TÜGVA Muğla İl Temsilcisi Samet Çipil de vakıf olarak gençlerin yaz dönemini hem eğlenceli hem de verimli geçirmelerini hedeflediklerini belirtti.



Etkinlik, TÜGVA'nın faaliyetlerini içeren sinevizyon gösterisiyle devam etti.



Program, katılımcıların aile fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.



Etkinliğe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, TÜGVA yetkilileri, ilçe protokolü, öğretmenler ve 3 bine yakın öğrenci katıldı.

