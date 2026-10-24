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        Bulanık Gençlerbirliği şampiyon oldu, play-off biletini aldı

        Muş'ta 20262027 futbol sezonunda oynanan U14 C Grubu müsabakasında Bulanık Gençlerbirliği Spor Kulübü, Malazgirt 1071 Spor Kulübü'nü 20 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bulanık temsilcisi, aldığı galibiyetle Muş playoff müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Bulanık Gençlerbirliği şampiyon oldu, play-off biletini aldı

        Muş'ta 20262027 futbol sezonunda oynanan U14 C Grubu müsabakasında Bulanık Gençlerbirliği Spor Kulübü, Malazgirt 1071 Spor Kulübü'nü 20 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bulanık temsilcisi, aldığı galibiyetle Muş playoff müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

        Muş'ta devam eden 20262027 futbol sezonunda mücadele eden Bulanık Gençlerbirliği Spor Kulübü (Bulanık Futbol Akademi) ile Malazgirt'i temsil eden Malazgirt 1071 Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Bulanık Gençlerbirliği, rakibini 20 yenerek U14 C Grubu'nda şampiyonluğunu ilan etti.

        Bulanık ekibi elde ettiği sonuçla Muş playoff müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Şampiyonluk, kulüp oyuncuları ve Bulanık'taki spor camiasında sevinçle karşılandı.

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        Karşılaşmayı ilçe protokolü takip etti

        Bulanık Gençlerbirliği ile Malazgirt 1071 Spor Kulübü arasında oynanan müsabakayı Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman da izledi. Karşılaşmada ayrıca Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, Bulanık Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Kaya, Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Mehmet Tıraş ve Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Boran Karataş ile çok sayıda sporsever yer aldı.

        Karşılaşmanın ardından sporun birleştirici gücüne dikkat çekilirken, her iki takımın da sahada gösterdiği mücadele takdir edildi. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, müsabakada mücadele eden her iki takımı tebrik ederek, Bulanık Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne başarılarının devamını diledi.

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        U14 C Grubu'nda şampiyonluğa ulaşan Bulanık Gençlerbirliği Spor Kulübü şimdi Muş playoff müsabakalarında mücadele edecek. Bulanık temsilcisi, elde ettiği başarıyı sürdürerek yeni karşılaşmalarda da iyi sonuçlar almayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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