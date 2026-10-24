Muş'ta polis ekiplerinden huzur denetimi

Açıklamada, uygulama ve denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde saat 18.00-19.30 arasında yapılan uygulama kapsamında Lale Vadisi Parkı, Millet Bahçesi, Göletli Park, eski otogarın boş alanı ve il genelindeki metruk binalarda denetim gerçekleştirildi.

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