Muş'ta polis ekiplerinden huzur denetimi
Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 57 araç kontrol edildi, 437 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.
Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 57 araç kontrol edildi, 437 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde saat 18.00-19.30 arasında yapılan uygulama kapsamında Lale Vadisi Parkı, Millet Bahçesi, Göletli Park, eski otogarın boş alanı ve il genelindeki metruk binalarda denetim gerçekleştirildi.
Uygulamada 57 araç kontrol edilirken 437 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde, aranan bir kişi yakalandı.
Açıklamada, uygulama ve denetimlerin devam ettiği bildirildi.
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