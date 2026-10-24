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        Muş'ta polis ekiplerinden huzur denetimi

        Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 57 araç kontrol edildi, 437 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 22:39 Güncelleme:
        Muş'ta polis ekiplerinden huzur denetimi

        Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 57 araç kontrol edildi, 437 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde saat 18.00-19.30 arasında yapılan uygulama kapsamında Lale Vadisi Parkı, Millet Bahçesi, Göletli Park, eski otogarın boş alanı ve il genelindeki metruk binalarda denetim gerçekleştirildi.

        Uygulamada 57 araç kontrol edilirken 437 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde, aranan bir kişi yakalandı.

        Açıklamada, uygulama ve denetimlerin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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