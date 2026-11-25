Ordu'nun doğasıyla ön plana çıkan Çambaşı Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki merkezde, kayak, snowboard ve kızakla kaymanın yanı sıra ahşap bungalov ve otelde konaklama imkanı sunuluyor.

Yaklaşan kış sezonu öncesinde gerçekleştirilen kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla kayak merkezi sezona hazır hale getirildi.

Ziyaretçilerine güvenli, konforlu ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefleyen merkezde, telesiyej sistemlerinin mekanik, hidrolik ve elektrik bakımları titizlikle tamamlandı.

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Kayak pistlerinin hazırlanmasında kullanılan kar ezme araçları ve kar motorları ile tesisin enerji ihtiyacını karşılayan trafo ve jeneratörlerin genel bakımları da tamamlandı.

Ayrıca pistlerde düzeltme ve genişletme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kentin kış turizmine önemli katkı sunan merkezdeki kayak pistleri, yeterli kar yağışının ardından hizmete açılacak.