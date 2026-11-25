Ordu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Akkuş ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Yağışın ardından ilçe merkezi, yeşil alanlar ve çevredeki doğal alanlar karla kaplandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10, yer yer 15 santimetreye ulaştı. Mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza bürünen Akkuş, dronla havadan görüntülendi.

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