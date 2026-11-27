HAYATİ AKÇAY - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediyespor, play-off'a kalarak ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyor.

2001'den itibaren çeşitli liglerde, bir kez de Avrupa kupasında mücadele eden Karadeniz ekibi, sezona iyi bir başlangıç yaparak 5 maçın 3'ünü kazandı.

14 takımın yer aldığı ligde 6. sırada bulunan Ordu Büyükşehir Belediyespor'un bu sezonki ilk hedefi, ligde ilk 8'e girerek play-off maçlarını oynayabilmek.

Atatürk Spor Salonu'nda antrenör Cem Aslan idaresinde antrenman yapan mor-beyazlı ekip, sezonu en iyi yerde tamamlayarak başarı yakalamayı hedefliyor.

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Takım kaptanı Ferda Sekmen, AA muhabirine, ekip olarak başarıya ulaşmak için ter döktüklerini söyledi.

Kısıtlı kadroları olmasına rağmen oynadıkları 5 maçta beklentileri karşılayarak sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten deneyimli basketbolcu, bundan sonraki müsabakalarda daha güzel şeylerin olacağına inandıklarını kaydetti.

Sezon başında takıma transfer olan yeni oyuncularla daha da güçlendiklerini aktaran Ferda, "Takım olarak iyi bir aile olduk. Bizim en büyük avantajımız bir bütün olabilmek. Bunu başardık." dedi.

- "Sahada daha uyumlu oynuyoruz"

Ferda Sekmen, hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

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"Bu sezonki hedefimiz, play-off maçlarına kalabilmek. Belediyemizin sağladığı imkanlarla ve oynadığımız bu güzel oyunla play-off oynama hakkını kazanmak istiyoruz. Kesinlikle ilk 8'e kalacağımıza inanıyoruz."

Ferda, tüm kadronun takıma yeni dahil olanlarla tecrübelerini paylaştığını belirterek, "Sahada daha uyumlu oynuyoruz. Takımımız maç sırasında ne yapacağını, nereye gideceğini biliyor. Artık büyük bütçeli ve kaliteli takımlara kafa tutabiliyor ve hatta yenebiliyoruz." diye konuştu.

Taraftar desteğinin önemine işaret eden Ferda Sekmen, taraftarlardan başarılarına ortak olmasını, kendilerini motive etmelerini istedi.

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Takıma sezon başında transfer olan İbrahim Tektaş ise lige istedikleri gibi başladıklarını, her şeyin planladıkları gibi gittiğini söyledi.

Bu sezon play-off oynamak istediklerini dile getiren Tektaş, "Takım olarak çok iyiyiz. Moral ve motivasyonumuz üst düzeyde. İnşallah bunu başaracağız." dedi.