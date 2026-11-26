Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Boyraz Ordu'da engellilerle buluştu
Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Ordu'nun Ünye ilçesinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi.
Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Ordu'nun Ünye ilçesinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi.
TSD Ünye Şubesi'ni ziyaret eden Boyraz, engellilerin sorun ve taleplerini dinledi.
Boyraz, engelli bireylerin talep ve haklarının savunulmasında derneğin önemli payı olduğunu söyledi.
Ünye şubesinin de fiziki ve kurumsal yapısının iyi olduğunun altını çizen Boyraz, "Ünye şubesi bugün geldiği noktada Türkiye'de örnek bir dernek. Burada kurumsal bir yapı oluşmuş. Harabe, köhne bir yer olmaktan çıkarılmış ve ciddi bir yapıya kavuşturulmuş." dedi.
Boyraz, dernek üyelerinden seslerini duyurabilmeleri için mücadele etmelerini istedi.
Engelli istihdamı, sosyal hayata katılım, engelli ve bakım aylıkları ile engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Boyraz, dernek üyelerinin sorularını da yanıtladı.
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