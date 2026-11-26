Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Halk Ekmek Fabrikasında üretilen çeşit sayısı artırıldı.

Ordu Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Mustafa Kemal Macit, AA muhabirine, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık iki yıl önce Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde faaliyete geçen fabrikada ilk etapta 10 çeşit üretilen ekmeğin 20'ye çıkarıldığını söyledi.

Yaklaşık 70 kişinin istihdam edildiği fabrikada normal ekmeğin yanı sıra, baget, tam buğday, kepek, çavdar, cevizli, fındıklı, simit, poğaça, açma, tava ve mısır ekmeğinin de üretildiğini ifade eden Macit, ürünlerin kentin çeşitli noktalarındaki büfelerde satışa sunulduğunu kaydetti.

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Fabrikada şimdiye kadar üretilen 12 milyon ekmeğin vatandaşlara ulaştırıldığını aktaran Macit, üretimin büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini ve hijyene önem verdiklerini vurguladı.

Halk ekmeğin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in önem verdiği projelerin başında geldiğine dikkati çeken Macit, "Halk ekmek Ordu halkı için önemli bir unsur. Aynı zamanda birçok çeşit ekmek üretilerek uygun fiyatlarda vatandaşlara sunulması anlamında bu proje çok önemli." dedi.

Macit, ekmeklerin kentin farklı noktalarına kurulan 22 büfeden satışa sunulduğunun bilgisini vererek, büfelerin tamamında kadın personelin görev yaptığını kaydetti.

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Vatandaşlara sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı ekmek ulaştırıldığını vurgulayan Macit, "Sadece üretim yapan değil, aynı zamanda gıda politikalarına katkı sunan bir anlayış ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.