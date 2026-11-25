Belediye Başkanı Sait Korgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Korgan, paylaşımında, "Bugün itibarıyla mensubu olduğum siyasi partiden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Ordu'nun Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, İYİ Parti'den istifa ederek görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.

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