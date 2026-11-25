Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan İYİ Parti'den istifa etti
Ordu'da Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Giriş: 25.11.2026 - 22:36 Güncelleme:
Ordu'da Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Korgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.
Başkan Sait Korgan, paylaşımda, "Bugün itibarıyla mensubu olduğum siyasi partiden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ