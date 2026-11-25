Başkan Sait Korgan, paylaşımda, "Bugün itibarıyla mensubu olduğum siyasi partiden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Korgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

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