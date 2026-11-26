Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çölyak hastalarına yönelik sürdürülen glütensiz gıda desteği kapsamında hazırlanan paketler, 19 ilçede vatandaşlara ulaştırılıyor.

Çölyak hastalarının sağlıkları gereği glütensiz beslenmeleri gerekiyor. Ancak bu ürünlerin temininde yaşanan zorluklar ve maliyetler, hastalar için ekonomik yük oluşturabiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak gerçekleştirdiği gıda paketi dağıtımlarıyla bu ihtiyaca destek sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde yürütülen çalışma ile çölyak hastalarının glütensiz ürünlere erişiminin kolaylaştırılması ve gıda masraflarının azaltılması hedefleniyor.

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19 ilçede sürdürülen dağıtımlardan yararlanan vatandaşlar, glütensiz ürünlere erişim konusunda sağlanan desteğin kendileri için kolaylık oluşturduğunu belirtiyor.