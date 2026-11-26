Bolu'da bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada Erva Bayraklı, uluslararası organizasyonda ayyıldızlı bayrağı temsil etti. Erva Bayraklı, elde ettiği dereceyle ilçesinin gururu oldu.

Ordu'nun Kumru ilçesinden Erva Bayraklı, Bolu'da düzenlenen 9. Açık Balkan Wushu Kungfu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'nda Balkan şampiyonu oldu.

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