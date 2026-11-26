Ordu'da denetimli serbestlik yükümlülerine butik çikolata eğitimi verilmesine yönelik protokol imzalandı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilecek Butik Çikolata Kursu kapsamında protokol imza töreni yapıldı.

Yükümlülerin meslek edinmelerine ve topluma yeniden kazandırılmalarına katkı sunmak amacıyla projelerin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşbirliği kapsamında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'na ait butik çikolata atölyesinin eğitim faaliyetlerinde kullanılması, üretimde ihtiyaç duyulacak çikolata ve diğer eğitim malzemelerinin oda tarafından karşılanması planlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Altınordu Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılacak kurslarda usta öğretici desteği sağlanarak denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere mesleki eğitim verilecek. Protokol ile yükümlülerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, üretim sürecine katılmaları, meslek edinmeleri ve edindikleri beceriler sayesinde istihdam olanaklarına kavuşmaları hedefleniyor."

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İmza törenine Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Altınordu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tuncay Topal ile Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk katıldı.