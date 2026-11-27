Ordu'da otomobilin yaya geçidindeki 2 kişiye çarpma anı güvenlik kamerasında
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin yaya geçidini kullanan 2 kişiye çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin yaya geçidini kullanan 2 kişiye çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
E.E. idaresindeki 52 ABG 823 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu'nda yaya geçidini kullanan B.A. (14) ve C.Ç.'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.