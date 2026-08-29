Ordu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti

Aynı alandaki seramik atölyesinde de katılımcılar, seramik malzemesini biçimlendirerek geleneksel ve geometrik motiflerden hareketle özgün çalışmalar oluşturdu.

Fatsa Kültür Sarayı'nda organize edilen bakır atölyesinde ise bakır levhaların çekiç ve farklı el aletleri kullanılarak biçimlendirilme süreci uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı.

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