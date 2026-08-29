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        Ordu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Ordu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Türkiye'nin marka değerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, kültür ve sanatın farklı alanlarında etkinlikler gerçekleştirildi.

        Tayfun Gürsoy Parkı'nda sahne alan Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı çeşitli eserlerin yer aldığı repertuvarını seslendirdi.

        Çocuklara yönelik Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi bahçesinde sokak oyunları etkinliği düzenlendi.

        Fatsa Kültür Sarayı'nda organize edilen bakır atölyesinde ise bakır levhaların çekiç ve farklı el aletleri kullanılarak biçimlendirilme süreci uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı.

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        Aynı alandaki seramik atölyesinde de katılımcılar, seramik malzemesini biçimlendirerek geleneksel ve geometrik motiflerden hareketle özgün çalışmalar oluşturdu.

        Kentin farklı noktalarında çeşitli etkinliklerle devam eden festival, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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