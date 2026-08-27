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        Ordu Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Ordu Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Türkiye'nin marka değerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, kültür ve sanatın farklı alanlarında etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Etkinlikler kapsamında Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Metin Yıldız Şakaları" programı, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

        Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Aile ve Okuma Kültürü" söyleşisinde, çocukların okuma alışkanlığı kazanmasında aile içinde oluşturulan ortamın ve ebeveynlerin rol model olmasının önemi ele alındı.

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        Eğitimci yazar Hicran Tercan Aktürk ile şair Gülten Özgül'ün katıldığı söyleşide, çocukların kitaplarla erken yaşta kurduğu ilişkinin gelişimlerine etkisi ve edebiyatın aile bağlarını güçlendiren yönleri değerlendirildi.

        Fatsa Kültür Sarayı'nda yetişkinlere yönelik düzenlenen filografi atölyesinde, ahşap yüzeye belirli aralıklarla çakılan çivilerin arasından renkli teller geçirilerek farklı desenler oluşturuldu. Katılımcılar, tellerin düzenli biçimde örülmesine dayanan üretim sürecini uygulamalı deneyimledi.

        Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde "Ordu Olgunlaşma Enstitüsü Kültürel Miras Taşıyıcısı" sergisi sanatseverlerle buluştu.

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        Durugöl Parkı Çocuk Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Etnospor etkinliklerinde çocuklar, okçuluk, mas güreşi ve mangalaya yönelik deneyim istasyonlarına katıldı.

        Geleneksel spor ve oyunları uygulamalı öğrenen çocuklar, ebru ve ıhlamur baskı gibi el sanatı çalışmalarında da üretim süreçlerini deneyimledi.

        Ordu'nun farklı noktalarında çeşitli etkinliklerle devam eden festival, 30 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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