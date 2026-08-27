Ordu Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

Geleneksel spor ve oyunları uygulamalı öğrenen çocuklar, ebru ve ıhlamur baskı gibi el sanatı çalışmalarında da üretim süreçlerini deneyimledi.

Eğitimci yazar Hicran Tercan Aktürk ile şair Gülten Özgül'ün katıldığı söyleşide, çocukların kitaplarla erken yaşta kurduğu ilişkinin gelişimlerine etkisi ve edebiyatın aile bağlarını güçlendiren yönleri değerlendirildi.

Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Aile ve Okuma Kültürü" söyleşisinde, çocukların okuma alışkanlığı kazanmasında aile içinde oluşturulan ortamın ve ebeveynlerin rol model olmasının önemi ele alındı.

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