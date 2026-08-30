Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Ordu Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Ordu Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali tamamlandı.

        Türkiye'nin marka değerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, kültür ve sanatın farklı alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Festivalin son gününde Fatsa Kültür Sarayı'nda yetişkinlere yönelik Kırkyama Atölyesi düzenlendi.

        Zeynep Çağan'ın eşliğinde gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, farklı renk ve desenlerdeki kumaş parçalarını ölçü ve desen hesabına göre birleştirdi.

        Katılımcılar, kumaşların kesilmesi, düzenlenmesi, dikilmesi ve yorganlanması aşamalarından oluşan üretim sürecini uygulamalı olarak deneyimledi.

        REKLAM

        Durugöl Parkı Çocuk Etkinlik Alanı'ndaki Çocuk Köyü etkinliklerinde ise çocuklara birlikte hareket etme, keşfetme ve yeni deneyimler kazanma imkanı sunuldu.

        Çocukların festival programına aktif katılımını sağlayan etkinlikler, ailelerin de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturdu.

        Aynı alanda düzenlenen ASELSAN Çocuk Şenliği'nde de bilim ve teknolojiye yönelik etkileşimli içerikler çocuklarla buluşturuldu.

        Festival kapsamında Ordu'nun zengin mutfak kültürü de gastronomi dünyasının tanınmış isimleriyle buluşturuldu.

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen "Lezzet Noktası" projesi kapsamında Ordu'ya gelen şefler, seçkiye giren işletmeleri ziyaret ederek "Ordu'da ne yenir" listesini hazırladı.

        REKLAM

        Mutfağa girerek ustalarla bir araya gelen ve yöresel lezzetleri yerinde tadan şefler, kullanılan malzemelerden geleneksel üretim yöntemlerine kadar Ordu mutfağını inceledi.

        Öte yandan festival kapsamında bu akşam şarkıcı Buray'ın sahne alacağı konser, KKTC'de bir geminin alabora olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        "Özür bekliyor"
        "Özür bekliyor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"

        Benzer Haberler

        Trabzon ve çevre illerde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlanıyor
        Trabzon ve çevre illerde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlanıyor
        Şarkıcı Ebru Yaşar Ordu Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Şarkıcı Ebru Yaşar Ordu Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Ordu'da "vosvoslar" ile "Zafer konvoyu" düzenlendi
        Ordu'da "vosvoslar" ile "Zafer konvoyu" düzenlendi
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi
        Ordu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti
        Ordu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti
        Ordu'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Ordu'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü