Ordu'da bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde dün çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan zanlı C.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Başköy Mahallesi'nde C.K. (44) ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıkmış, C.K, elindeki bıçakla anne H.D. (61), oğlu M.D. (19) ve D.D. (17) ile arkadaşı S.U'yu (19) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralamıştı.
Olay yerinden kaçmak isteyen yaralılar, yamaçtan yuvarlanmış, yaralılardan M.D. hayatını kaybetmişti.
Öte yandan yaralanan 3 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam ediyor.
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