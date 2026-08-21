Ordu'da buğday hasadı gerçekleştirildi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesinin Tarım Makineleri Parkı'na eklenen paletli biçerdöver ile yapılan buğday hasadına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Mesudiye ilçesinde ilk kez paletli biçerdöver ile buğday hasadının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, üreticileri tırpan ve oraktan kurtardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarla halkımız, ekonomisine katkı sağlayacak göç azalacak ve doğduğu yerde doyacak. Büyükşehir Belediyesi olarak biz olmaz denileni yaptık. Biz konuşmuyoruz, gösteriyoruz. Mühendislikte bir kural vardır, ‘mühendisler iknaya çalışmaz, ispat eder’ diye. Biz de Ordu'da hiç olmayan ilk defa burada bir biçerdöveri aldık getirdik ve şimdi de uygulamalı olarak gösteriyoruz. Tarım makinelerini aldık, tarımsal çalışmaları mekanize olarak yapıyoruz. Kendi kendine yeten bir Ordu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”