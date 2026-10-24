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        Ordu merkezli 27 ilde dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama

        Ordu merkezli 27 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Ordu merkezli 27 ilde dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama

        Ordu merkezli 27 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 4 ay süren planlı çalışma yürütüldü. Açık kaynaklardaki internet siteleri ve sosyal medya üzerinden sözde "güvenli kaparo ödemesi", "maket araba satışı" ve "promosyon ödemesi" yöntemlerini kullanarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüpheliler teknik takibe alındı.

        Yapılan incelemelerde şüphelilerin, araçlarını satmak isteyen vatandaşlarla irtibata geçerek kendilerini noter görevlisi gibi tanıttıkları ve güvenli kaparo ödemesi adı altında para aldıkları, sosyal medya üzerinden oyuncak maket araba satışı yaptıkları ve bankaların maaş müşterilerine yönelik promosyon ödemesi vaadiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin son 9 aylık banka ve finans hesaplarında yüksek miktarda işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

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        Elde edilen deliller doğrultusunda Ordu merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden birinin, vatandaşları dolandırmakta kullandığı çağrı telefonunu ikametinde yapılan arama sırasında dışarı attığı tespit edilerek telefon ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli işlemler sonucunda 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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