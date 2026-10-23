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        Başkan Güler: "Ordu'ya yeni bir çekim merkezi kazandırıyoruz" Kordon Park'ın iki etabını birleştirecek köprüde çalışmalar sürüyor

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesindeki Kordon Park'ta çalışmaların tamamlanmasıyla şehre yeni bir çekim merkezi kazandıracaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Başkan Güler: "Ordu'ya yeni bir çekim merkezi kazandırıyoruz" Kordon Park'ın iki etabını birleştirecek köprüde çalışmalar sürüyor

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesindeki Kordon Park'ta çalışmaların tamamlanmasıyla şehre yeni bir çekim merkezi kazandıracaklarını söyledi.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile Gülyalı ilçesindeki Turnasuyu Kordon Park'ın 1. ve 2. etaplarını birbirine bağlayacak 80 metre uzunluğundaki yaya köprüsünün montaj çalışmaları devam ediyor. 80 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde inşa edilen ve çelik montajının ardından korkuluk ve aydınlatma çalışmaları yapılacak olan köprünün aralık ayında vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

        Köprü inşaatında incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, park alanında yeni projelerin de hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Güler, Kordon Park'ı yaşam merkezine dönüştürmek amacıyla yeni projeler hayata geçireceklerini belirterek, "Güzel bir çekim merkezini sadece Gülyalı'ya değil, Ordu'muza, bölgemize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mühendisler için mutluluk anı, eserlerin ortaya çıktığı andır. Burada güzel bir yaşam merkezi oluşturuyoruz. Bizim burada yapmak istediğimiz şey, parkların ötesinde burayı bir yaşam merkezine dönüştürmek. Köprü de çok şükür ortaya çıkıyor. Burada sürpriz çalışmaları da hayata geçireceğiz. Durugöl Tabiat Parkı'na yaptığımız gibi burada da kanatlı hayvanat bahçemiz olacak. Düğün salonumuz, aynı zamanda halkımızın ucuz hizmete ulaştığı Ayışığı Kafemiz burada da olacak. Güzel bir çekim merkezini sadece Gülyalı'ya değil, Ordu'muza, bölgemize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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        Öte yandan, Kordon Park'ta piknik alanları, çocuk oyun grupları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile spor alanlarının yanı sıra kanatlı hayvanat bahçesi, düğün salonu ve Ayışığı Kafe projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

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