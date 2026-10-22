Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Başkan Güler: "500 bin fidemizi üreticilerimize ücretsiz dağıtacağız"

        Başkan Güler: "500 bin fidemizi üreticilerimize ücretsiz dağıtacağız"

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kendi bünyelerinde ürettikleri toplam 500 bin adet sebze fidesini, teşvik amacıyla üreticilere ücretsiz olarak dağıtacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Başkan Güler: "500 bin fidemizi üreticilerimize ücretsiz dağıtacağız"

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kendi bünyelerinde ürettikleri toplam 500 bin adet sebze fidesini, teşvik amacıyla üreticilere ücretsiz olarak dağıtacaklarını söyledi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi seralarında tohumdan fide üretimini sürdürüyor. Yeni sezon için üretilen 500 bin adet kışlık sebze fidesinin 200 binini oluşturan brokoli, karnabahar, beyaz ve kırmızı baş lahana çeşitleri teşvik için dağıtıma hazır hale gelirken, 300 bin adet kışlık marul fidesinin de kısa süre içerisinde üreticilere ulaştırılması planlanıyor.

        "Ordu'nun bereketli topraklarında ürün çeşitliliğini sağlıyoruz"

        REKLAM

        Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki belediyeye ait seralarda incelemelerde bulundu. Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Güler, kışlık sebze üretimini yaygınlaştırmak ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti. Kendi seralarında farklı ürünler yetiştirdiklerini kaydeden Güler, "Kışlık sebzelerin fideleri bizden. Kendi seralarımızda geçen yıl itibarıyla farklı ürünler de yetiştirmeye başladık. Karnabahar ve brokoli gibi kış sebzelerini yaygınlaştırdık. Marul ve kırmızı baş lahana gibi ürünleri de yetiştirdik. Bu çalışma ile hem ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz hem de Ordu'nun bereketli topraklarında ürün çeşitliliğini sağlıyoruz. Yakın zaman içerisinde bu fidelerimizi vatandaşlarımız ile buluşturacağız. Bu yıl vatandaşlarımıza ayrıca teşvik olması amacıyla brokoli, karnabahar, beyaz ve kırmızı baş lahana fidelerimizi herhangi bir ücret almadan dağıtacağız" dedi.

        REKLAM

        Tohumdan yetiştirilen fidelerin ilerleyen günlerde Ordu'nun 19 ilçesindeki üreticilere ulaştırılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti

        Benzer Haberler

        Milli judocu Filiz Korkmaz, süper miniklerde Balkan şampiyonluğu için çalış...
        Milli judocu Filiz Korkmaz, süper miniklerde Balkan şampiyonluğu için çalış...
        Ordu'da öğrencilerin bilim şenliği başladı: 30 atölyede 3 bin kişiye ulaşıl...
        Ordu'da öğrencilerin bilim şenliği başladı: 30 atölyede 3 bin kişiye ulaşıl...
        Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı
        Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı
        Ordu'da otomobil ve hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Ordu'da otomobil ve hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Dilindeki tümör 6 saatlik ameliyatla çıkarıldı
        Dilindeki tümör 6 saatlik ameliyatla çıkarıldı
        Ordu'da "Yaşlanma Ekonomisi Çalıştayı" düzenlendi
        Ordu'da "Yaşlanma Ekonomisi Çalıştayı" düzenlendi