Dilindeki tümör 6 saatlik ameliyatla çıkarıldı

Ordu'da yaşayan hastanın dilindeki tümör, 6 süren başarılı ameliyatla çıkartıldı.

61 yaşındaki Celalittin Bıçakçı, dilinde uzun süre iyileşmeyen yara şikâyetiyle başvurduğu Medical Park Ordu Hastanesi’nde yapılan muayene ve tetkiklerin ardından kanser tanısı aldı. Patolojik inceleme sonucunda kanser saptanması üzerine cerrahi tedavisi planlanan hastanın dilindeki tümör, yaklaşık 6 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Operasyon kapsamında her iki boyundaki lenf bezlerine yönelik cerrahi işlem de gerçekleştirildi.

6 saat süren ameliyatta iki taraflı boyun diseksiyonu yapıldı

Hastanın ameliyatı, Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanları Prof. Dr. Hakan Korkmaz ve Doç. Dr. Mukadder Korkmaz tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 saat süren operasyonda dildeki tümörlü doku çıkarılırken, boyun bölgesindeki lenf bezlerine yönelik iki taraflı boyun diseksiyonu da uygulandı. Bu kapsamda her iki boyundaki lenf nodları cerrahi olarak çıkarıldı.

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"Ameliyatın kapsamı hastalığın özelliklerine göre belirlendi"

Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Hakan Korkmaz, dil bölgesindeki tümörlerin tedavisinde hastalığın özelliklerinin ve yayılım durumunun dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Dil bölgesindeki tümörlerde tedavi planı, yapılan muayene ve tetkiklerin sonuçlarına göre oluşturulur. Cerrahi tedavide tümörlü dokunun çıkarılmasının yanı sıra boyun bölgesindeki lenf bezlerinin de değerlendirilmesi önem taşır. Uygulanacak işlemlerin kapsamı, hastanın klinik bulguları doğrultusunda belirlenir" dedi.

"İyileşmeyen dil yaraları mutlaka değerlendirilmeli"

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Prof. Dr. Hakan Korkmaz; dilde uzun süre iyileşmeyen yaraların ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Dil ve ağız içinde oluşan, özellikle iki haftadan uzun süre iyileşmeyen yaraların uzman hekim tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Bu tür lezyonların erken dönemde incelenmesi, tanının doğru şekilde konulması ve uygun tedavinin planlanması açısından önem taşır" diye konuştu.

"Yaram iyileşmeyince doktora başvurdum"

Tedavi sürecini anlatan Celalittin Bıçakçı ise "Dilimdeki yaranın iyileşmediğini fark edince hastaneye başvurdum. Yapılan tetkiklerin ardından tedavi sürecim başladı. Ameliyatımın gerçekleştirilmesinden ve benimle ilgilenen sağlık ekibinden dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, uzmanlar, özellikle iki haftadan uzun süre iyileşmeyen, büyüyen veya kanayan dil ve ağız içi yaralarının mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Erken tanı, ağız ve başboyun bölgesi kanserlerinde tedavi sürecinin planlanması açısından önem taşıdığı belirtiliyor.