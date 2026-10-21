Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan B.Ö. (26) ve İ.A.'nın (32) üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 26,80 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 20 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 145 bin 200 lira ele geçirildi.

İlçede düzenlenen başka bir operasyonda ise şüphe üzerine durdurulan otomobilde bulunan E.C.K. (30) ve S.A.'nın (38) üzerlerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Aramada 147 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

REKLAM

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden B.Ö., İ.A. ve E.C.K., çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında işlem yapılan S.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.