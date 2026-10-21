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        Ordu'da 'engelsiz taksi' özel bireylerin ulaşımını kolaylaştırıyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesinin, özel bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sunduğu engelsiz taksi hizmeti, vatandaşları evlerinden alarak hastane ve kamu kurumları başta olmak üzere ihtiyaç duydukları noktalara ulaştırıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Ordu'da 'engelsiz taksi' özel bireylerin ulaşımını kolaylaştırıyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesinin, özel bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sunduğu engelsiz taksi hizmeti, vatandaşları evlerinden alarak hastane ve kamu kurumları başta olmak üzere ihtiyaç duydukları noktalara ulaştırıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde sürdürülen hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar veya aileleri, belediyeyle iletişime geçerek randevu oluşturuyor. Belirlenen saatte evlerinden alınan vatandaşlar, gidecekleri noktalara güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılıyor. Engelsiz taksi hizmeti kapsamında vatandaşlara yalnızca ulaşım desteği sağlanmıyor, hastane ve kamu kurumlarındaki işlemleri süresince de eşlik ediliyor. İhtiyaçlarının karşılanmasının ardından vatandaşların evlerine dönüşleri de sağlanıyor.

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        Hizmetten yararlanan vatandaşlar, engelsiz taksi sayesinde hem il içinde, hem de il dışında ihtiyaç duydukları noktalara daha kolay ulaşabildiklerini söylediler. Vatandaşlar, "Aradığımızda ekipler hemen gelerek bize yardımcı oluyor. Evlerimizden alınıyor, işlerimiz bittiğinde tekrar evimize bırakılıyoruz. Bizimle çok ilgileniyorlar. Başkanımız Hilmi Güler ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

        Engelsiz taksi hizmetinin, özel bireylerin yanı sıra ailelerinin de yükünü hafiflettiğini belirten vatandaşlar, özellikle hastane ve kamu kurumlarına ulaşımda yaşadıkları güçlüklerin azaldığını dile getirdi.

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        Daha önce engelli veya hasta yakınlarını bir yerden başka bir yere götürmekte zorlandıklarını ifade eden aileler ise, "Engellimizi veya hastamızı götüreceğimiz yere ulaştırmak bizim için çok zor oluyordu. Ancak taksi ve ekip sayesinde işlerimiz kolaylaşıyor. Bizim için çok büyük bir hizmet. Başkanımız Hilmi Güler'e bu hizmeti sunduğu için çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" diye konuştular.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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