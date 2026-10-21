Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Ordu'nun Akkuş ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyon kapsamında B.K. (37) ve S.K'nin (65) ikamet ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 5 bin 20 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi ve 3 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden B.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. S.K. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.