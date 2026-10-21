Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Ekipler, düzenledikleri operasyon kapsamında B.K. (37) ve S.K'nin (65) ikamet ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 5 bin 20 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi ve 3 cep telefonu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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