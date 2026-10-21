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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Akkuş ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda B.K. (37) ve S.K. (65) isimli şahısların ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 kilo 20 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.K. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, S.K. ise karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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