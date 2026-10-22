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        Ordu'da öğrencilerin bilim şenliği başladı: 30 atölyede 3 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen "Kabataş Bilimle Renkleniyor" Bilim Şenliği'nde 30 farklı atölye ve stanttaki etkinliklerle 3 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Ordu'da öğrencilerin bilim şenliği başladı: 30 atölyede 3 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen "Kabataş Bilimle Renkleniyor" Bilim Şenliği'nde 30 farklı atölye ve stanttaki etkinliklerle 3 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

        Kabataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen şenlik, 2224 Ekim tarihleri arasında halı sahada ziyaretçilerini ağırlıyor. İlçedeki öğretmenler tarafından yaklaşık 8 ay önce hazırlanan projede, farklı yaş gruplarına yönelik bilimsel etkinlikler yer alıyor. Robotik kodlama, roket tasarımı, bilim tiyatrosu, söyleşiler ve fosil müzesinin yanı sıra su roketi, 3D Fosil Bilimi Müzesi, kimya sahnesi ve planetaryum gibi etkinlik alanları da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

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        Kabataş Kaymakamı Ali Can Uludağ, yaptığı konuşmada şenlikte 30 atölyede 30 öğretmen, rehber öğrenciler ve 2 akademisyenin katkı sunacağını belirterek, üç gün boyunca yaklaşık 3 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Uludağ, çocuklara etkinliklerde soru sormaları, deney yapmaları ve yeni keşiflerde bulunmaları çağrısında bulundu.

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır da bilimin merakla başladığını ve araştırmayla güçlendiğini belirterek, şenliğin öğrencilerin ufuklarını genişletmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

        Kabataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Belen ise şenliğin çocukların merak etme, sorgulama ve üretme becerilerini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, projelerin öğrencilerin emeklerini ve hayallerini yansıttığını kaydetti.

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        Konuşmaların ardından Ordu Valisi Muammer Erol ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra atölye alanlarını gezerek, etkinlikler hakkında bilgi aldı.

        Programa Aybastı Kaymakamı Makbule Adacı Uludağ, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, ilçe belediye başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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