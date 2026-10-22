Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı
ORDU'nun Ünye ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erol Bilgili (45), ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü, itfaiyeciler bulunduğu yerde çıkardı.
ORDU'nun Ünye ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erol Bilgili (45), ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü, itfaiyeciler bulunduğu yerde çıkardı.
Kaza, Ünye-Akkuş-Niksar yolu Nadırlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ünye yönüne giden Erol Bilgili, yönetimindeki 52 EU 178 plakalı otomobille, Emre F. idaresindeki 52 AAU 840 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan otomobilin sürücüsü, itfaiyecilerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bilgili, ambulansla kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan sürücünün entübe edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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