Ordu'da otomobil ve hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ve hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Giriş: 22.10.2026 - 12:58 Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ve hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Erol B. (45) yönetimindeki 52 EU 178 plakalı otomobil, Nadırlı Mahallesi mevkisinde Emre F. idaresindeki 52 AAU 840 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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