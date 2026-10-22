Milli judocu Filiz Korkmaz, süper miniklerde Balkan şampiyonluğu için çalışıyor

Ordu Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu milli judocu Filiz Korkmaz, Süper Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

11 yaşındaki milli judocu, 24-25 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek şampiyona öncesi hazırlıklarını tamamladı.

19 Eylül Stadı'ndaki judo salonunda antrenörleri Mertcan Akçay ve Alp Kaan Yalçın yönetiminde şampiyonaya hazırlanan Filiz, AA muhabirine şampiyona için çok iyi hazırlandığını söyledi.

Şampiyona öncesi heyecanlı olduğunu belirten Filiz, "Yaklaşık 3 yıl önce bu sporla tanıştım. İlk defa katılacağım Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum." dedi.

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Antrenör Mertcan Akçay ise Filiz'in çok çalışkan ve azimli bir sporcu olduğunu belirterek kendisine güvendiklerinin altını çizdi.