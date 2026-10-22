Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Milli judocu Filiz Korkmaz, süper miniklerde Balkan şampiyonluğu için çalışıyor

        Milli judocu Filiz Korkmaz, süper miniklerde Balkan şampiyonluğu için çalışıyor

        Ordu Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu milli judocu Filiz Korkmaz, Süper Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Milli judocu Filiz Korkmaz, süper miniklerde Balkan şampiyonluğu için çalışıyor

        Ordu Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu milli judocu Filiz Korkmaz, Süper Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

        11 yaşındaki milli judocu, 24-25 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek şampiyona öncesi hazırlıklarını tamamladı.

        19 Eylül Stadı'ndaki judo salonunda antrenörleri Mertcan Akçay ve Alp Kaan Yalçın yönetiminde şampiyonaya hazırlanan Filiz, AA muhabirine şampiyona için çok iyi hazırlandığını söyledi.

        Şampiyona öncesi heyecanlı olduğunu belirten Filiz, "Yaklaşık 3 yıl önce bu sporla tanıştım. İlk defa katılacağım Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum." dedi.

        REKLAM

        Antrenör Mertcan Akçay ise Filiz'in çok çalışkan ve azimli bir sporcu olduğunu belirterek kendisine güvendiklerinin altını çizdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti

        Benzer Haberler

        Ordu'da öğrencilerin bilim şenliği başladı: 30 atölyede 3 bin kişiye ulaşıl...
        Ordu'da öğrencilerin bilim şenliği başladı: 30 atölyede 3 bin kişiye ulaşıl...
        Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı
        Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı
        Ordu'da otomobil ve hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Ordu'da otomobil ve hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Dilindeki tümör 6 saatlik ameliyatla çıkarıldı
        Dilindeki tümör 6 saatlik ameliyatla çıkarıldı
        Ordu'da "Yaşlanma Ekonomisi Çalıştayı" düzenlendi
        Ordu'da "Yaşlanma Ekonomisi Çalıştayı" düzenlendi
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı