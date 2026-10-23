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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

        Ordu'da uyuşturucu ticaretine yönelik 2 ayrı operasyonda toplam 1 kilo 894 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

        Ordu’da uyuşturucu ticaretine yönelik 2 ayrı operasyonda toplam 1 kilo 894 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 2 farklı operasyon kapsamında 3’ü yabancı uyruklu toplam 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik işlemlerde 208 adet halinde toplam 1 kilo 894 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

        Haklarında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan 6 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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