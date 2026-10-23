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        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele İlaçlama yapılan bölgelerde binlerce kokarca etkisiz hale geliyor

        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele İlaçlama yapılan bölgelerde binlerce kokarca etkisiz hale geliyor

        Ordu'da güneşli havalarla birlikte yeniden görülmeye başlayan kahverengi kokarcalara karşı üreticilere kışlak ilaçlaması konusunda eğitim verilirken, doğru ilaçlama ile zararlı popülasyonunun azaltılması hedefleniyor. İlaçlama yapılan noktalarda ise binlerce kokarca etkisiz hale geliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele İlaçlama yapılan bölgelerde binlerce kokarca etkisiz hale geliyor

        Ordu’da güneşli havalarla birlikte yeniden görülmeye başlayan kahverengi kokarcalara karşı üreticilere kışlak ilaçlaması konusunda eğitim verilirken, doğru ilaçlama ile zararlı popülasyonunun azaltılması hedefleniyor. İlaçlama yapılan noktalarda ise binlerce kokarca etkisiz hale geliyor.

        Fındık başta olmak üzere tarım ürünleri, çiçek ve bitkilere zarar veren kahverengi kokarcalar, kış mevsimini geçirmek için çatı araları, samanlık, ahır ve odunluk gibi alanlara yöneliyor. Evlerin duvarlarında da görülen kokarcalara karşı üreticiler, kışlak olarak kullanılan alanlarda ilaçlama yapıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ziraat odalarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında üreticilere kullanılacak ilaçlar, ilaçlama yöntemleri ve doğru ekipman kullanımı hakkında eğitimler veriliyor.

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        "Kışlak noktaların ilaçlanması çok önemli"

        Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı Tarım Danışmanı Gökhan Kahveci, üreticilere kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında eğitim verdiklerini belirterek, "Çiftçilerimize kokarca ile mücadele kapsamında hangi ilaçların ve nasıl kullanılacağının eğitimlerini veriyoruz. Özellikle kışlak mücadelesinde şu anda kokarcalar çatı aralarına, samanlık, ahır ve odunluk gibi alanlara hücum etmeye başladı. Özellikle kokarcaların kışlak noktalarının ilaçlanmasını üreticilerimize tavsiye ediyoruz" dedi.

        "Ürünlerimizi zehirliyor, mücadele ile doğru sonuç alabiliriz"

        Evinin çatı katında yaptığı ilaçlama sonrası çok sayıda kokarcanın etkisiz hale geldiğini belirten üretici Erdal Yazar ise "Yaklaşık 1 aydan bu yana çok fazla kokarca akımı var. Bu süreçte ilaçlama bizim için çok büyük avantaj sağlar. Eğer ilaçlama yapılmazsa seneye çok daha fazla zarar verir. Ürünlerimizi ve ağaçlarımızı zehirliyor, meyve ve sebzeler çürüyor. Eğitimler ile de ilaçlamalarımızı yapıyoruz. İlaçlama sonrası çatı katımızda çok fazla ölü kokarca var. İlacın faydasını çok gördüm, önceden içeriye giren kokarcalar şu anda çatıda ölü halde yatıyor. Bu durumda herkese ilaçlama yapmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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