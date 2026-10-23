Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, farklı adreslere düzenledikleri operasyonlarda 1 kilo 894 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan M.G, R.R, S.A, S.Y, A.A. ve S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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