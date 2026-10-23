Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak kazası ve yangın tatbikatı

OrduGiresun Havalimanı’nda, senaryo gereği pistten çıkarak kaza kırıma uğrayan yolcu uçağında çıkan yangına müdahale edilmesi ve yolcuların tahliyesini kapsayan acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında düzenlenen tatbikatta, Uçak Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri senaryo gereği meydana gelen uçak kazasına 3 dakikanın altında sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve uçakta mahsur kalan yolcuların kurtarılmasını sağladı. Havalimanı ARFF ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen dar kapsamlı acil durum ve ateşli yangın tatbikatına havalimanı iç birimleri de katıldı.

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Tatbikat senaryosuna göre teknik aksaklık nedeniyle pistten çıkan yolcu uçağı, pist başının solundaki toprak araziye savrularak kaza kırıma uğradı. Sağ ana iniş takımı kırılan ve sağa yatık şekilde duran uçağın sağ kanat deposundaki yakıtın alev almasıyla şiddetli yangın çıktı. Kule tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ARFF ekipleri, kuru kimyevi tozla başlattıkları müdahaleyi köpük ve su kullanarak sürdürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından solunum cihazı kullanan kurtarma personeli, hidrolik teçhizatlarla uçak içerisinde sıkışan yolcuları kurtardı. Yolcular sol acil çıkış kapılarından tahliye edilirken yaralılar, pist kenarında hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve Havalimanı Güvenlik Şefliği olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Gülyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de havalimanı çevresinde emniyeti sağlayarak yetkisiz kişilerin alana girişini engelledi. Haberleşme ve protokol testi kapsamında dış itfaiye komuta merkezleriyle iletişim kuruldu ancak ekiplerin fiziki olarak olay yerine gelmesi istenmedi.

Tatbikat süresince Acil Durum Operasyon Merkezi (ADOM), Havalimanı Mülki İdare Amiri Onur Şatıroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Havalimanı Müdürü Zeki Şensoy, Havalimanı Emniyet Şube Müdür Vekili Serdar Serdaroğlu ve iç birim yetkilileri katıldı. Müdahale ekiplerinin merkezden yönlendirildiği tatbikat, ARFF Şefi Nuri Polat’ın bilgilendirmesi ve birim yetkilileriyle yapılan durum değerlendirmesinin ardından başarıyla tamamlandı.

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Havalimanlarında olması muhtemel uçak kazaları ile bina ve tesis yangınlarına müdahale etmek amacıyla görev yapan ARFF birimleri, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Uluslararası standartlar gereği acil durumlara 3 dakika içerisinde müdahale etmesi gereken ekiplerin hazır olma durumu, iş başı eğitimleri ve düzenli tatbikatlarla ölçülüyor.