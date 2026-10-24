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        Ordu'da lise öğrencilerinin desteğiyle 235 ünite kan toplandı

        Ordu'nun Ünye ilçesi Mustafa Rakım Anadolu Lisesi tarafından geleneksel hâle getirilen kan bağışı kampanyasında toplam 235 ünite kan toplandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Ordu'da lise öğrencilerinin desteğiyle 235 ünite kan toplandı

        Ordu'nun Ünye ilçesi Mustafa Rakım Anadolu Lisesi tarafından geleneksel hâle getirilen kan bağışı kampanyasında toplam 235 ünite kan toplandı.

        Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılay arasında imzalanan iş birliği protokolü ve Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına; öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

        "En yüksek bağış yapan okul unvanımızı korumak istiyoruz"

        Programda konuşan Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Müdürü Üzeyir Hatipoğlu, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "20262027 EğitimÖğretim yılında Türk Kızılay ile iş birliği yaparak, kan ihtiyacı olan insanlara bir nebze de olsa yardımcı olabilmek amacıyla bu kan bağışı kampanyasını düzenledik. Millî Eğitim Bakanlığımız ve Ünye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile Türk Kızılay arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte 3. yılımıza ulaşmış bulunmaktayız. Artık geleneksel hâle getirdiğimiz bu kampanyayı, önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek sürdürmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl il genelinde en yüksek kan bağışı oranına ulaşan okul olmuştuk, bu yıl da bu unvanımızı koruyacağımıza inanıyoruz" dedi.

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        "Öğrencilerimiz toplumsal birey olma bilincini sahada kazanıyor"

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencileri sosyal sorumluluk projeleriyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Hatipoğlu, "Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizi sınıf ve okul dışına çıkarmanın en anlamlı yollarından biridir. Öğretmenlerimizin yıllık planlarında da yer alan bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizin Kızılay'a destek vererek sahada aktif rol almalarını istedik ve velilerimizi de sürece dahil ettik. Gününün tamamını evinde geçiren öğrencilerimizin, bir başkasına yardım etmek amacıyla toplumsal alana çıkmalarını sağladık. Bu farkındalık ve sosyal sorumluluk bilinci, bizler için en büyük kazançtır" diye konuştu.

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        235 ünite kan toplandı

        Gün boyu devam eden bağış organizasyonunun sonunda Türk Kızılay ekipleri tarafından 235 ünite kan teslim alındı. Okul yönetimi, kampanyaya destek veren tüm velilere, öğretmenlere ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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