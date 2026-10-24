Ordu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 tutuklama

ORDU merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenli kaparo ödemesi, maket araba satışı ve promosyon ödemesi yöntemleriyle nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yaklaşık 4 ay boyunca teknik takip yapan ekipler, araçlarını satmak isteyen kişilerle irtibata geçerek kendilerini noter görevlisi gibi gösteren şüphelilerin güvenli kaparo ödemesi, sanal medya üzerinden oyuncak maket araba satışı ve bankaların maaş müşterilerine yönelik promosyon ödemesi yöntemleriyle haksız gelir elde ettiklerini tespit etti. Yapılan incelemelerde şüphelilerin son 9 ayda banka ve finans hesaplarındaki işlem hacimlerinin yüksek olduğu belirlendi. Ekipler elde edilen deliller doğrultusunda 20 Ekim’de Ordu merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 52 şüpheliden 28’i serbest kaldı. 24’ü ise adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 5’ine de adli kontrol tedbiri uygulandı.