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        Ordu'da haber alınamayan olta balıkçısının cesedi denizde bulundu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendisinden haber alınamayan olta balıkçısının cesedi, denizde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 01:21 Güncelleme:
        Ordu'da haber alınamayan olta balıkçısının cesedi denizde bulundu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendisinden haber alınamayan olta balıkçısının cesedi, denizde bulundu.

        Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan balık tutmak için denize açılan Özen Arslan'dan (65) yakınları bir süre haber alamadı.

        Kendisine ulaşılamayan Arslan'ın kullandığı kayık, akşam saatlerinde motoru çalışır ve içi boş halde Güzelyalı Mahallesi'nde kıyıya vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce karadan, denizden ve termal kameralı dron ile havadan arama çalışması başlatıldı.

        Balıkçıların da tekneleriyle destek verdiği arama çalışmasında, Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde bir erkeğe ait ceset bulundu.

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        Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin, Arslan'a ait olduğu belirlendi.

        Cenaze, otopsi işlemleri için Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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