Ordu'da haber alınamayan olta balıkçısının cesedi denizde bulundu

Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin, Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Balıkçıların da tekneleriyle destek verdiği arama çalışmasında, Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Ekiplerce karadan, denizden ve termal kameralı dron ile havadan arama çalışması başlatıldı.

Kendisine ulaşılamayan Arslan'ın kullandığı kayık, akşam saatlerinde motoru çalışır ve içi boş halde Güzelyalı Mahallesi'nde kıyıya vurdu.

Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan balık tutmak için denize açılan Özen Arslan'dan (65) yakınları bir süre haber alamadı.

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