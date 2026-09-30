Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında toplantı düzenlendi

Ordu'da, kahverengi kokarca ile müdacede kapsamında yürütülen ve yapılacak çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Muammer Erol, konferans salonundaki toplantıda, bugüne kadar yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bundan sonraki kısımda da topyekün mücadele edildiğinde sonuçların iyi olacağını anlatan Erol, İŞKUR tarafından bu yıl yapılacak desteğin önemli olduğunu vurguladı.

Erol, yazın fındığını toplayıp şehir dışına gidenlerden de kışlakların ilaçlanması konusunda ilgililere yardımcı olmasını isteyerek, "Ordu dışında yaşayan vatandaşlarımız anahtarlarını birisine emanet etsinler. İlaçlama sırası geldiğinde evlerin açık olması lazım." ifadelerini kullandı.

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Zararlının şehir içinde de her yerde görüldüğüne işaret eden Erol, onun için belediyelerden de organize sanayi bölgelerinden de çatı aralarında, kapalı mekanlarda ilaçlamanın yapılması konusunda bir aksiyon almalarını istediklerini kaydetti.

İlaçlama konusunda işbirliği yapılması halinde daha iyi sonuç alınacağına dikkati çeken Erol, "Daha dikkatli, daha profesyonel, daha verimli ve işbirliğiyle hareket edersek, hepimizin böyle yüzünü ağartacak sonuçlar ortaya çıkar, ürünümüz bereketlenir ve para eder. Bu gayretimiz hepimizin yüzünü güldürecek bir sonuç verir diye ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları ve eylem planları hakkında bilgi verdi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz de kokarcanın fındığa mayıs, haziran, temmuz ve ağustos döneminde daha çok zarar yaptığını aktardı.

Nisan-kasım arasında haftada iki defa kontrol ederek 45 günde bir yapışkan tablo değişimiyle feromon tuzaklardaki kokarcanın popülasyonunu takip etiklerini belirten Deligöz, 2024'de 28 bin, 2025'te 245 bin, 2026'da ise 330 bin samuray arısının doğaya salındığını bildirdi.

Toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ile Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da konuşma yaptı.