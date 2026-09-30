Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında toplantı düzenlendi

        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında toplantı düzenlendi

        Ordu'da, kahverengi kokarca ile müdacede kapsamında yürütülen ve yapılacak çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında toplantı düzenlendi

        Ordu'da, kahverengi kokarca ile müdacede kapsamında yürütülen ve yapılacak çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Muammer Erol, konferans salonundaki toplantıda, bugüne kadar yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bundan sonraki kısımda da topyekün mücadele edildiğinde sonuçların iyi olacağını anlatan Erol, İŞKUR tarafından bu yıl yapılacak desteğin önemli olduğunu vurguladı.

        Erol, yazın fındığını toplayıp şehir dışına gidenlerden de kışlakların ilaçlanması konusunda ilgililere yardımcı olmasını isteyerek, "Ordu dışında yaşayan vatandaşlarımız anahtarlarını birisine emanet etsinler. İlaçlama sırası geldiğinde evlerin açık olması lazım." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Zararlının şehir içinde de her yerde görüldüğüne işaret eden Erol, onun için belediyelerden de organize sanayi bölgelerinden de çatı aralarında, kapalı mekanlarda ilaçlamanın yapılması konusunda bir aksiyon almalarını istediklerini kaydetti.

        İlaçlama konusunda işbirliği yapılması halinde daha iyi sonuç alınacağına dikkati çeken Erol, "Daha dikkatli, daha profesyonel, daha verimli ve işbirliğiyle hareket edersek, hepimizin böyle yüzünü ağartacak sonuçlar ortaya çıkar, ürünümüz bereketlenir ve para eder. Bu gayretimiz hepimizin yüzünü güldürecek bir sonuç verir diye ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları ve eylem planları hakkında bilgi verdi.

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz de kokarcanın fındığa mayıs, haziran, temmuz ve ağustos döneminde daha çok zarar yaptığını aktardı.

        Nisan-kasım arasında haftada iki defa kontrol ederek 45 günde bir yapışkan tablo değişimiyle feromon tuzaklardaki kokarcanın popülasyonunu takip etiklerini belirten Deligöz, 2024'de 28 bin, 2025'te 245 bin, 2026'da ise 330 bin samuray arısının doğaya salındığını bildirdi.

        Toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ile Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        19 yıllık dönem sona eriyor
        19 yıllık dönem sona eriyor
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        "Burun meraklısı!"
        "Burun meraklısı!"
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"

        Benzer Haberler

        Ordu'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Ordu'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmalar...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Ordu'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmalar...
        Ordu'da denizde cesedi bulunan olta balıkçısının cenazesi defnedildi
        Ordu'da denizde cesedi bulunan olta balıkçısının cenazesi defnedildi
        Ordu'da haber alınamayan olta balıkçısının cesedi denizde bulundu
        Ordu'da haber alınamayan olta balıkçısının cesedi denizde bulundu
        Ordu'da Kahire uçuşları için turizm paydaşları bir araya geldi
        Ordu'da Kahire uçuşları için turizm paydaşları bir araya geldi
        Ordu'da park ve yeşil alan malzemeleri belediye atölyelerinde üretiliyor
        Ordu'da park ve yeşil alan malzemeleri belediye atölyelerinde üretiliyor