Ordu'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 30.09.2026 - 14:23 Güncelleme:
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Turnasuyu mevkisinde durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Otomobilde ve şüpheliler S.B. (23) ile F.E'nin (19) üzerinde yapılan aramada, 3 bin 64 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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