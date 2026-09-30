Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Ordu'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Turnasuyu mevkisinde durdurulan otomobilde arama yapıldı.

        Otomobilde ve şüpheliler S.B. (23) ile F.E'nin (19) üzerinde yapılan aramada, 3 bin 64 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        19 yıllık dönem sona eriyor
        19 yıllık dönem sona eriyor
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        "Burun meraklısı!"
        "Burun meraklısı!"
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Ordu'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmalar...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Ordu'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmalar...
        Ordu'da denizde cesedi bulunan olta balıkçısının cenazesi defnedildi
        Ordu'da denizde cesedi bulunan olta balıkçısının cenazesi defnedildi
        Ordu'da haber alınamayan olta balıkçısının cesedi denizde bulundu
        Ordu'da haber alınamayan olta balıkçısının cesedi denizde bulundu
        Ordu'da Kahire uçuşları için turizm paydaşları bir araya geldi
        Ordu'da Kahire uçuşları için turizm paydaşları bir araya geldi
        Ordu'da park ve yeşil alan malzemeleri belediye atölyelerinde üretiliyor
        Ordu'da park ve yeşil alan malzemeleri belediye atölyelerinde üretiliyor
        Ordu'da "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" operasyonunda 1...
        Ordu'da "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" operasyonunda 1...