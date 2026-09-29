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        Ordu'da denizde cesedi bulunan olta balıkçısının cenazesi defnedildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün denizde cesedi bulunan olta balıkçısı Özen Arslan'ın (65) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 01:21 Güncelleme:
        Ordu'da denizde cesedi bulunan olta balıkçısının cenazesi defnedildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün denizde cesedi bulunan olta balıkçısı Özen Arslan'ın (65) cenazesi toprağa verildi.

        Arslan için Güzelyalı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve vatandaşlar katıldı.

        Olta balıkçısı Arslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Güzelyalı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan balık tutmak için dün denize açılan ve daha sonra kendisine ulaşılamayan Arslan'ın kullandığı kayık, akşam saatlerinde motoru çalışır ve içi boş halde Güzelyalı Mahallesi'nde kıyıya vurmuştu.

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        Ekiplerin arama çalışmasında Arslan'ın cansız bedeni, Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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