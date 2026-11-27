Yangın, Konakbaşı Mahallesi'ndeki Fatsa Özel Sanayi Sitesi'nde Yüksel Uza'ya ait iş yerinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören esnaflar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alevler, kısa sürede İsa Uza ve Fatsa Özel sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Adem Çıtlak'a ait iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında İsa Uza'ya ait 2, Yüksel Uza ve Adem Çıtlak'a ait birer iş yerinde maddi hasar oluştu.

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