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        Ordu'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Ordu'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        İnkur Mahallesi'nde Mehmet K. (50) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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