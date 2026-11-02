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        GÜNCELLEME Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 21:10 Güncelleme:
        GÜNCELLEME Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine gelen herhangi bir olumsuz durum olmadığını söyledi.

        Kara, ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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