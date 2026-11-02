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        Sakarya'da 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        – Sakarya'nın Taraklı ilçesinde minibüs ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 22:22 Güncelleme:
        Sakarya'da 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        – Sakarya'nın Taraklı ilçesinde minibüs ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Taraklı-Geyve D150 kara yolu Hacıyakup Paşalar mevkisinde N.Ü. yönetimindeki rüzgar türbini işçilerinin bulunduğu 06 DIA 409 plakalı SUV tipi araç ile aynı yönde ilerleyen İ. B. yönetimindeki 54 AEF 123 plakalı minibüs çarpıştı.

        Kazada minibüs sürücüsü İ. B. ile SUV tipi araç sürücüsü N.Ü. ve yolcular İ.K, M.A. ve N.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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