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        Sakarya'da iş yerini kundaklayan 3 kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir iş yerinin kundaklanması olayına karışan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Sakarya'da iş yerini kundaklayan 3 kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir iş yerinin kundaklanması olayına karışan 3 kişi tutuklandı.

        Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, 17 Haziran saat 03.50 sıralarında Pamukova'da bir iş yerinin kundaklanmasına ilişkin KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Çalışma sonucunda, saldırıyı düzenleyen şüphelilerin G.S. (29), O.S (20) ve A.Y. (18) olduğu tespit edildi.

        Yakalanan 3 şüphelinin Pamukova ilçesindeki ikametlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan motosiklet kaskı ve şapka ele geçirildi.

        Soruşturma sürecinde, G.S'nin 12 Haziran'da İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir aracın kundaklanmasının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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