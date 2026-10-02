Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri 2. Bafra Sempozyumu başladı

        2. Bafra Sempozyumu başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen "Tarih, Kültür, Sanat, Sosyal Yaşam ve Tarihsel Mekanlar" başlıklı 2. Bafra Sempozyumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 13:40 Güncelleme:
        2. Bafra Sempozyumu başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen "Tarih, Kültür, Sanat, Sosyal Yaşam ve Tarihsel Mekanlar" başlıklı 2. Bafra Sempozyumu başladı.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyum ile şehrin değerlerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Bir şehri gerçekten tanımanın yalnızca bugününe bakmakla mümkün olmadığına işaret eden Kılıç, "O şehri anlamak için geçmişine uzanmak, yaşanmışlıklarını, insanlarını, kültürünü, geleneklerini ve hafızasında taşıdığı değerleri bilmek gerekir. 75 bilim insanımızın sunacağı 68 bildiriyle Bafra'mızın tarihini, kültürünü, sanatını ve sosyal yaşamını yeniden ele alıyoruz. Sunulacak her çalışmayı Bafra'nın hafızasına eklenen yeni bir sayfa olarak değerlendiriyorum." dedi.

        REKLAM

        Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Bozok ise çalışmanın akademik ve kültürel boyutuna dikkati çekerek, "Belediyeler genellikle yola, altyapıya yatırım yapan kurumlar olarak görülür. Elbette bunlar da olacaktır ancak asıl hizmet insana, insanın geçmişine yapılan hizmettir. Geçmişi bilen nesiller geleceği takdir edecektir. Bu bilimsel çalışma ile maziye sahip çıkıp gelecek kuşaklara köprü kuran kalıcı bir eser kazandırmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Açılış konuşmalarının ardından Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz konferans verdi ve Prof. Dr. İlhan Şahin moderatörlüğünde Selçuklu'dan Osmanlı'ya Bafra'nın tarihsel gelişiminin ele alındığı oturum yapıldı​​​​​​​.

        REKLAM

        Programın açılışına Kaymakam Mustafa Altınpınar ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Lisenin pansiyonunda asansör faciası!
        Lisenin pansiyonunda asansör faciası!
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        Serenay İstanbul'a döndü
        Serenay İstanbul'a döndü
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler

        Benzer Haberler

        1700'lü yıllardan günümüze oyuncaklar bu müzede sergileniyor
        1700'lü yıllardan günümüze oyuncaklar bu müzede sergileniyor
        Karadeniz sahili adım adım yutuyor: Yapıların temelleri açığa çıktı
        Karadeniz sahili adım adım yutuyor: Yapıların temelleri açığa çıktı
        19 yaşında market açtı, boykot ürünlerini satmıyor
        19 yaşında market açtı, boykot ürünlerini satmıyor
        19 Mayıs ilçesinde kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıld...
        19 Mayıs ilçesinde kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıld...
        Samsun'da kurum müdürleri bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için sahay...
        Samsun'da kurum müdürleri bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için sahay...
        Samsun'da kıyıya vurmuş insan iskeleti bulundu
        Samsun'da kıyıya vurmuş insan iskeleti bulundu