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        Samsun'da kıyıya vurmuş insan iskeleti bulundu

        Samsun'un Terme ilçesinde kıyıya vurmuş insan iskeleti bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Samsun'da kıyıya vurmuş insan iskeleti bulundu

        Samsun'un Terme ilçesinde kıyıya vurmuş insan iskeleti bulundu.

        Taşlık Mahallesi'nde deniz kıyısına vurmuş iskelet gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede çalışma yürüttü.

        Üzerinde mayoya benzeyen kıyafet bulunan iskelet, kimlik tespiti için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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