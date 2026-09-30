KARADENİZBİRLİK yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira olarak açıkladı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2026 sezonu yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira olarak belirledi.

Genel merkezi Samsun'da bulunan KARADENİZBİRLİK'in Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı açıklamada, yeni sezonda iklim şartlarının olumlu seyretmesiyle ayçiçeğinde dönüm başına verimin geçen yıla göre 2 katından fazla gerçekleştiğini bildirdi.

Erarslan, Birlik Yönetim Kurulu olarak ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira olarak kararlaştırdıklarını belirterek üretici ortaklarının sigortası olan KARADENİZBİRLİK'in, imkanları ölçüsünde belirlenen fiyat üzerinden ürün bedellerini ödeyeceğini kaydetti.

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Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüklerini vurgulayan Erarslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üreticimizden aldığımız ham madde ile ürettiğimiz yüzde 100 saf ve helal sertifikalı KARADENİZBİRLİK marka ayçiçeği yağı ile tüketiciye de hizmet veriyoruz. Piyasayı regüle ederek aşırı fiyat artışlarını önleme çabasını sürdüren Birliğimiz, birim alandaki verimi artırma ve yağlık ayçiçeği tohumlarının yağ oranlarının iyileştirilmesi çalışmalarına da devam edecektir. Birlik olarak Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale ve Kırşehir illeri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 12 kooperatif ve alım merkezlerinde yeni sezon ürünü alımı yapılacaktır."