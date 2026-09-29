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        Samsun'da alım garantili Ladik fasülyesinde hasat başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin yöresel lezzetlerin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında üretiminin artırılması için alım garantisi verdiği Ladik fasülyesinde hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Samsun'da alım garantili Ladik fasülyesinde hasat başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin yöresel lezzetlerin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında üretiminin artırılması için alım garantisi verdiği Ladik fasülyesinde hasat başladı.

        Büyükşehir Belediyesinin "Sözleşmeli Tarım Modeli ve Ladik Fasulyesi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Ladik ilçesinde üreticilere alım garantisi ve tohum desteği vererek ektirdiği Ladik fasülyesi için çiftçiler hasat mesaisi yapıyor.

        Sabah erken saatlerde fasülye bahçelerine giren üreticiler, binbir emekle yetiştirdikleri ürünleri toplayarak kurutmaya bırakıyor. Akşama kadar yoğun şekilde çalışan çiftçiler, belediyenin sunduğu satın alma garantisi sayesinde pazar arayışı ve satış kaygısı olmadan üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

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        Sezon boyunca sağlanan tohum ve sulama desteklerinin yanı sıra hasat döneminde Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarlada üreticilere lojistik destek vermeye ve saha takibi sağlamaya devam ediyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kırsal kalkınmayı güçlendirecek proje ve hizmetler üretirken üreticilerin ihtiyacını sahada görerek çalışmalarını şekillendirdiklerini söyledi.

        Bazı üreticilere sulama, bazılarına tohum desteği verdiklerini belirten Doğan, şöyle dedi:

        "Çiftçimizin, üreticimizin üretimde önlerini açmak, işlerini kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ladik fasulyesinde uyguladığımız model de bu çalışmalardan yalnızca biri. Üreticimiz tarlasını ekerken de yalnız olmadığını biliyor, hasat zamanı geldiğinde de yalnız olmadığını biliyor. Üreticimizin sulama imkanlarını güçlendirdik, üretim sürecinde yanında olduk ve ürününü satma kaygısı yaşamaması için satın alma garantisi sunduk. Bu güvenin üretim isteğini güçlendirdiğine inanıyoruz. Ladik fasulyesinde bugün yaşanan hasat heyecanı da üreticimize verdiğimiz desteğin sahadaki en güzel karşılıklarından biri."

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        Doğan, üreten her çiftçinin yanında olmaya, kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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